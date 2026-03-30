В Иране подготовили закон о платном проходе через Ормузский пролив

«Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», — заявил господин Боруджерди (его заявления приводит гостелерадиокомпания Ирана).
После начала американо-израильской кампании 28 февраля Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. Коммерческие суда неоднократно подвергались атакам БПЛА. Беспрепятственный проход был предоставлен судам дружественных стран и тех государств, которые сохранили нейтралитет. По данным Reuters, Саудовская Аравия, Турция и Египет могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив.