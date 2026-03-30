Более десяти российских аэропортов за ночь ввели ограничения на полеты

Аэропорты Бугульмы и Казани приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там напомнили о необходимости мер для обеспечения безопасности полетов.
С вечера 29 марта Росавиация сообщала о приостановке работы и других аэропортов — меры затронули авиагавани Ульяновска (Баратаевка), Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Пензы, Саратова (Гагарин), Краснодара (Пашковский) и Волгограда.
Таким образом, ведомство объявило об ограничениях для 10 российских воздушных хабов, включая аэропорты Бугульмы и Казани. Вместе с тем глава Северной Осетии Сергей Меняйло писал о введенном плане «Ковер» в аэропорту Моздока.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
