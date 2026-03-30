Развитие портов Азовского моря донской губернатор обсудил с руководителем Росморречфлота

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Стороны сверили планы по ряду перспективных проектов, связанных с развитием портовой инфраструктуры, водного сообщения и благоустройством набережной Ростова-на-Дону.
Одной из ключевых тем стало наращивание пропускной способности портов Азовского бассейна, увеличение грузооборота и количества судозаходов в морские порты Ростов-на-Дону и Азов.
Отдельно обсудили развитие межрегионального водного сообщения, включая маршруты между Ростовом-на-Дону и Мариуполем, а также в границах Таганрогского залива и Азовского моря. Расширение сети маршрутов, по словам участников встречи, обеспечит не только удобство для пассажиров, но и экономическую эффективность перевозок. Для этих целей планируется использовать скоростные суда «Валдай» и «Метеор», которые уже зарекомендовали себя на внутренних водных линиях.
В ходе встречи также обсудили планы по благоустройству набережной Ростова-на-Дону, связанные с расширением парковой зоны. Андрей Тарасенко подтвердил готовность передать часть причалов в собственность области для реализации этих планов.
Кроме того, стороны обсудили ход строительства Багаевского гидроузла. Объекты первого этапа планируется сдать в начале апреля. Окончательный срок ввода гидроузла — 2028 год.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.