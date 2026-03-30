Аэропорт Ульяновска приостановил полеты

Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечает ведомство.

На момент подготовки материала прием и отправку рейсов также приостановили авиагавани Самары (Курумоч), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Пензы, Саратова (Гагарин), Краснодара (Пашковский) и Волгограда. Об ограничениях для этих аэропортов Росавиация сообщала с вечера 29 марта.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также писал о введенном плане «Ковер» в аэропорту Моздока.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

