Почти 900 иностранцев не пустили в Приморье за 2025 год

На фоне усиления профилактических мер на границе резко возросло число отказов во въезде в Приморье иностранным гражданам. По данным краевого агентства по миграционной политике, только в прошлом году в регион не пустили 899 человек — преимущественно из стран Центральной Азии. Для сравнения: в 2023 году таких случаев было всего 32, а в 2024-м — 222, сообщила пресс-служба краевого правительства.