Почти 900 иностранцев не пустили в Приморье за 2025 год

На фоне усиления профилактических мер на границе резко возросло число отказов во въезде в Приморье иностранным гражданам. По данным краевого агентства по миграционной политике, только в прошлом году в регион не пустили 899 человек — преимущественно из стран Центральной Азии. Для сравнения: в 2023 году таких случаев было всего 32, а в 2024-м — 222, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Такие решения принимаются, если в действиях или документах иностранца выявляются предпосылки к угрозам безопасности нашего государства», — прокомментировали в ведомстве.
Параллельно с этим в прошлом году с территории края было выдворено 1 786 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Отмечается, что меры уже приносят эффект: во второй половине года поток мигрантов в Приморье заметно сократился.
По словам экспертов, в регионе выстроена двуединая система миграционного регулирования. С одной стороны — жёсткий контроль и регулярные рейды правоохранителей, выявляющие нелегалов и их пособников, включая российских работодателей. С другой — легальный и организованный набор иностранных специалистов в те сектора экономики, где ощущается нехватка кадров. Такие мигранты проходят предварительную проверку и находятся под контролем работодателя.
В рамках операции «Мигрант» выявлены десятки миграционных нарушений и уголовно наказуемых деяний.