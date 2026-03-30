Волгоградцы могут пожаловаться на ЖКХ депутатам

В облдуме пройдет неделя тематических встреч.

Жители Волгоградской области получили реальный шанс разобраться с наболевшими коммунальными проблемами.

С 30 марта по 3 апреля 2026 годав регионе проходит тематическая неделя приемов жителей, целиком посвященная вопросам ЖКХ. Депутаты всех уровней готовы выслушать претензии к управляющим компаниям, ресурсникам и обсудить состояние дворов.

Площадками для встреч станут общественные приемные партии «Единая Россия» в каждом районе области. В самом Волгограде главный штаб развернут в приемной Дмитрия Медведева. Однако ехать лично через весь город необязательно: организаторы предусмотрели дистанционные форматы. Задать свой вопрос можно по «горячим линиям» или во время прямых эфиров в социальных сетях.

Помимо разбора конкретных жалоб на текущие крыши или холодные батареи, жителям региона расскажут о будущем. Участники проектов «Школа ЖКХ» и «Городская среда» поделятся планами по модернизации коммунальных сетей и благоустройству парков. Это хорошая возможность узнать, когда именно ваш двор попадет в программу обновления и какие работы там запланированы.

Попасть на консультацию к специалистам и депутатам можно по предварительной записи. Для этого волгоградцам нужно позвонить по номеру (8442) 33−16−84 или отправить обращение на электронную почту: op@volgograd.er.ru.

Важно не упустить время, так как тематическая неделя продлится всего пять дней.

Ранее сообщалось о вручении наград сотрудникам Росгвардии.

