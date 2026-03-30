Военная помощь от ЕС растет: Мадрид направит Киеву ракеты Patriot

Испания планирует передать Украине пять ракет зенитного комплекса Patriot, сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, речь идет о ракетах версии PAC-2, находящихся на вооружении зенитного артиллерийского полка, дислоцированного в районе Маринеса в автономном сообществе Валенсия.
Отмечается, что данные ракеты не относятся к последнему поколению. В стране действует программа модернизации до версии PAC-3. При этом стоимость одной ракеты оценивается в 3−4 млн долларов.
Сообщается, что это не первая передача подобных вооружений. В 2024 году Украина уже получала от Испании ракеты комплекса Patriot, однако их количество не раскрывалось.
Ранее в марте состоялись переговоры с участием руководства Испании и Украины. По итогам встречи было заявлено о планах выделения Киеву 1 млрд евро в рамках военной поддержки в 2026 году.
