Жесткий фильтр: власти США перезапускают убежище для иностранцев после атаки у Белого дома

Власти США частично возвращают процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища иностранцам, приостановленную после нападения в центре Вашингтона. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности.

Речь идет о решении Службы гражданства и иммиграции США снять ограничения для заявителей, прошедших проверку и прибывших из стран, не отнесенных к категории повышенного риска. По данным источников, ведомство разрешило возобновить работу по таким делам, сохранив ограничения для других категорий.

Запрет продолжает действовать в отношении граждан 39 государств Африки, Азии и Латинской Америки. Для них ранее были введены ограничения на въезд в США полностью или частично. Эти меры остаются без изменений.

В Министерстве внутренней безопасности уточнили, что смягчение правил позволит перераспределить ресурсы и сосредоточиться на более тщательной проверке дел, которые оцениваются как потенциально рискованные. При этом в ведомстве подчеркнули, что проверка всех заявителей на убежище сохраняется в полном объеме.

Ограничения были введены в конце ноября 2025 года после вооруженного нападения в центре Вашингтона. Мужчина открыл огонь по бойцам Национальной гвардии примерно в 300 метрах от Белого дома.

В результате стрельбы пострадали сам нападавший и двое военнослужащих. Все они были доставлены в больницу. Позднее одна из раненых скончалась.

На тот момент Министерство внутренней безопасности возглавляла Кристи Ноэм. По ее данным, подозреваемый прибыл в США в 2021 году из Афганистана в рамках программы приема союзников после вывода американских войск.

Читайте также: Одна страна пошла на крупные уступки перед США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше