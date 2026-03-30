Порхнул, как бабочка, и провалился: Стратегия Трампа по Ирану обернулась катастрофой, заявил профессор

По словам эксперта, американский лидер рассчитывал на быстротечную операцию, подобную венесуэльской, а не на затяжной конфликт.
«Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он полагал, что проведёт ещё одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведёт парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», — заявил Миршаймер.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.
