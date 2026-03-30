Жесткий сигнал: МИД РФ обрушился на Запад за давление и войну с Ираном

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что частичное противодействие формированию многополярного мира исходит от стран Запада. По его словам, действия США и Израиля в отношении Ирана являются проявлением этой линии. Об этом он сообщил журналистам на полях российско-узбекской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
По оценке дипломата, в международных отношениях усиливается тенденция к более равноправному и многополярному устройству. Ряд государств, отметил он, стремятся самостоятельно определять внешнеполитический курс и выступают за культурное и цивилизационное разнообразие.
При этом, как указал Галузин, этому процессу противодействует так называемое западное меньшинство. Он заявил, что такие страны пытаются сохранить прежние позиции и оказывают давление на независимые государства, стремясь влиять на их политический выбор.
Отдельно замминистра остановился на ситуации вокруг Ирана. По его словам, действия США и Израиля в отношении этой страны следует рассматривать как проявление агрессивной политики, направленной на удержание доминирования.
В этих условиях, подчеркнул представитель МИД РФ, ключевой задачей становится формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. По его словам, такая система должна быть равной и неделимой, исключающей обеспечение безопасности одних стран за счет других.
Также он указал на необходимость развития экономического взаимодействия на континенте. В качестве одного из направлений он назвал объединение интеграционных проектов и развитие транспортных маршрутов, включая международный коридор «Север — Юг», который должен связать Россию и страны Центральной Азии с портами Южной Азии.
Галузин добавил, что эта работа ведется в рамках инициативы по формированию Большого Евразийского партнерства, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что обсуждение на конференции позволит экспертам России и Узбекистана согласовать подходы к развитию экономического сотрудничества и механизмов безопасности в регионе.
