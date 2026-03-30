Удар по дипмиссии: ФСБ лишила аккредитации дипломата Британии за разведку

ФСБ России выявила признаки разведывательной деятельности у второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, дипломат лишен аккредитации и обязан покинуть Россию в течение двух недель.

По данным спецслужбы, решение принято в рамках контрразведывательной работы. В ФСБ заявили о выявленном незаявленном разведывательном присутствии Великобритании под прикрытием дипломатической миссии в Москве.

Ведомство также указало на нарушения при оформлении въезда в страну. По информации службы, дипломат при подаче документов предоставил недостоверные сведения, что рассматривается как нарушение российского законодательства.

Кроме того, ФСБ заявила о фиксации признаков разведывательно-подрывной деятельности. По данным службы, дипломат предпринимал попытки получить чувствительную информацию в ходе неофициальных контактов с российскими экспертами, в том числе в сфере экономики.

В результате принято решение о лишении аккредитации и выдворении сотрудника дипмиссии. Срок для выезда из России установлен в две недели.

