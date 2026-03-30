ФСБ выявила признаки шпионажа у британского дипломата Джерардуса

Федеральная служба безопасности зафиксировала признаки шпионажа в действиях британского дипломата Янсе Джерардуса. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — заявили в ЦОС.
Уточняется, что посол при въезде в РФ специально указал ложные сведения, нарушив российское законодательство. Он также пытался получить секретную информацию на неофициальных встречах с экономическими экспертами страны.
Джерардус занимал должность второго секретаря посольства Британии в Москве. По итогам проверки он был лишен аккредитации. В течение двух недель дипломат обязан будет покинуть территорию российского государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
