Как протесты No Kings повлияют на политику Трампа

Новая волна акций протеста
По данным Reuters, в конце марта митинги против агрессивных действий президента США Дональда Трампа по депортации и в отношении Ирана прошли по всей территории США. 40% акций состоялись в мелких населенных пунктах, остальные проводились в крупных городах. Наиболее масштабные протесты, на которые пришли тысячи американцев, прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне, пишет РБК.
В Нью-Йорке, по сообщениям полиции, на улицах с протестными лозунгами одномоментно находились десятки тысяч жителей. Митингующие заняли более десяти кварталов. Акции, по заявлениям организаторов, также проводились в других странах — на территории Европы и Латинской Америки.
Как сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ключевых организаторов митингов, 28 марта протестные мероприятия объединили больше 8 млн человек.
Протесты в марте 2026 года — не первая волна акции No Kings. Митинги и протесты под ее эгидой уже проводились летом и осенью 2025 года. Тогда на митинги вышли 5 и 7 млн человек соответственно.
Очередное массовое собрание участников акции намечено на 31 марта.
Организаторы протестного движения заявляют о планах подключить к протестам граждан Мексики, Эквадора, Австралии, Кении, Исландии, Великобритании и других стран.
Против чего протестуют участники No Kings
Свои требования организаторы акции «Нет королям» разместили на отдельном сайте.
На главной странице онлайн-площадки протестующие объяснили, что выступают против того, что американцев и мигрантов терроризирует «тайная полиция в масках», а бюджет страны тратится на «незаконную, катастрофическую войну».
«Посягательства на нашу свободу слова, наши гражданские права, нашу свободу выбора. Расходы, из-за которых семьи оказываются на грани нищеты. Трамп хочет править нами как тиран. Но это Америка, и власть принадлежит народу, а не самопровозглашённым королям и их приспешникам-миллиардерам», — добавили организаторы протестов.
Они отметили, что каждый раз, когда американцы выходят на улицы митинговать, то мешают Дональду Трампу управлять страной «с помощью репрессий» и напоминают стране и миру, что сила народа позволит Америке стать «по-настоящему свободной».
Иранский президент Масуд Пезешкиан прокомментировал митинги в США против деятельности Трампа и его команды. Он обратил внимание, что демократией в США на самом деле правят «израильские короли».
«Американский народ возмущен лозунгом “Израиль превыше всего” и ему надоело, что израильские короли правят американской демократией», — написал президент Ирана в соцсети X. Он допустил, что Дональд Трамп не понимает, по каким причинам в стране проводятся митинги и протесты, и ему необходимо дополнительно это объяснить.
Прогнозы экспертов о последствиях протестов
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» напомнил о грядущих выборах в Конгресс США, в преддверии которых рейтинг Трампа упал до 41%. Он допустил, что демократы могут воспользоваться протестами против Белого дома в своих интересах во время избирательных кампаний в 2026-м и 2028 годах.
Эксперт добавил, что Трамп не волнуется из-за митингов, потому что они являются частью политической системы страны.
«Кроме того, глава Белого дома по-прежнему обладает способностью удерживать свой ядерный электорат», — добавил Кошкин.
Эксперт считает, что деятельность политических активистов останется свидетельством поляризации США и не отразится на политике Трампа как внутри страны, так и в мире. Он отметил, что более убедительными для главы Белого дома станут результаты выборов в Конгресс осенью.
Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва в беседе с «Ведомостями» отметила, что масштаб протестов No Kings крупный, но не соответствует влиянию, которое митингующие способны оказать. Эксперт полагает, что команда Трампа способна игнорировать акции, так как у нее есть свой ядерный электорат.
Она отметила, что сейчас в США протесты оценивают как выражение позиции одной из политических коалиций. «Да и внешняя политика традиционно менее чувствительна к внутриполитическому давлению, особенно когда речь идет о вопросах национальной безопасности», — уточнила Шаброва.
Собеседница «Ведомостей» не исключила, что протестующие могут повлиять на исход промежуточных выборов, но успех организаторов акций зависит от качества их деятельности. Она уточнила, что проигрыш республиканцев на выборах будет зависеть от того, смогут ли их противники сформировать убедительную повестку, выходящую за рамки простой оппозиции Трампу.