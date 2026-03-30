Британского дипломата лишили аккредитации и предписали покинуть Россию

Британский дипломат Янсе Ван Ренсбург Джерардус лишен аккредитации и должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщила ФСБ.
«Направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г. р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
В связи с этим МИД лишил дипломата аккредитации и предписал ему покинуть Россию в течение двух недель.
30 марта МИД России посетила временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия, передало «РИА Новости». О ее вызове российское внешнеполитическое ведомство сообщило накануне, не раскрыв деталей.
Позднее МИД России сообщил, что Долакии выразили протест из-за нарушения порядка въезда британским дипломатом. «Британской стороне было указано, что ранее выявленные факты подачи некоторыми британскими дипломатами заведомо ложных сведений о себе уже становились основанием для нашей жесткой реакции, а также адресован призыв довести до Лондона настоятельную рекомендацию британским подданным, тем более сотрудникам посольства, при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В прошлом году ФСБ заявила, что сотрудник посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и супруг другого дипломата королевства Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Их лишили аккредитации и предписали покинуть Россию. Британия в ответ аннулировала аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов.