Число депортированных россиян из США выросло в разы с 2022 года

Количество случаев депортаций россиян из США в несколько раз выросло за последние несколько лет, свидетельствуют данные американского правительства, передает «РИА Новости».
Как пишет агентство, в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020-го по 31 сентября 2021-го) из страны депортировали 80 человек, а в 2022-м — 68. При этом уже в 2023 году этот показатель вырос до 229. В 2024 году число депортированных составило 464 человека.
Данных за 2025 финансовый год пока нет, но выборка по состоянию на январь прошлого года показала 137 человек.
Агентство отметило, что чаще всего россиян депортировали из штатов Калифорния, Филадельфия и Пенсильвания.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность. Как писала The Washington Post, его администрация планировала депортировать до 1 млн мигрантов в первый год пребывания у власти.
В 2025 году Государственный департамент США аннулировал более 100 тыс. иностранных виз, включая около 8 тыс. студенческих. Это число более чем в два раза больше числа виз, аннулированных в 2024 году при администрации президента Джо Байдена.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил советникам скорректировать подход к иммиграционной политике, так как отдельные меры массовой депортации «зашли слишком далеко».
