В Омске назначили нового главу Центрального округа

Сергей Шелест подписал документы о назначении нового главы администрации Центрального округа. Им стал Радик Асхатович Валиахметов, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Омску.
Мэр лично представил нового руководителя и отметил, что знает его как человека с серьезным набором профессиональных и личных компетенций. Градоначальник выразил уверенность, что Валиахметов быстро включится в работу, и пообещал оказывать ему всю необходимую поддержку со стороны городской администрации.
Новому главе Центрального округа предстоит решать насущные вопросы жителей территории, которая включает в себя исторический центр и крупные жилые массивы.
