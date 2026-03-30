СМИ: Испания закрыла небо для участвующих в операции в Иране самолетов

Испания объявила об ограничении использования воздушного пространства для самолетов, участвующих в военной кампании США в Иране. Об этом сообщила испанская газета El País.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Доступ к воздушному пространству Испании закрыли для всех американских воздушных судов, в том числе тех, которые базируются в Великобритании и Франции, уточняет «Лента.ру».

В Испании уведомили Пентагон, что запрет на пролет и посадку может быть снят только в случае чрезвычайных ситуаций.

Мадрид также запретил использовать две военные базы в Роте и Марон-де-ла-Фронтера для боевых воздушных судов или самолетов дозаправки, которые задействованы в операции «Эпическая ярость» в Исламской Республике.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес подвел промежуточные итоги конфликта США и Ирана. Он заявил, что война американцев и израильтян против иранцев хуже, чем военный конфликт в Ираке. Санчес напомнил, что Исламская Республика мощнее Ирака, обладает мощной армией и передовыми технологиями.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше