Лукашенко проводит встречу с губернатором Чукотки

Делегация этого региона прибыла в Минск днем 29 марта, вечером прошло посещение балета «Щелкунчик» в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Утром в понедельник губернатор встретился с послом России в Минске Борисом Грызловым и возложил венок к монументу Победы.
После общения с президентом делегация Чукотки во главе с губернатором проведет встречу в правительстве, где запланированы переговоры с заместителем премьер-министра Натальей Петкевич.
Губернатор в рамках визита намерен посетить ряд белорусских предприятий, в том числе БЕЛАЗ и Минский автомобильный завод.
Визит Кузнецова завершится 31 марта, а делегация Чукотки продолжит работу в Беларуси.
В Минске 1 апреля пройдет первое заседание рабочей группы по развитию взаимодействия республики с Чукотским автономным округом, планируется подписание дорожной карты по сотрудничеству на 2026−2030 годы.