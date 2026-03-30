Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит встречу с губернатором Чукотки

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Чукотского автономного округа РФ Владиславом Кузнецовым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Делегация этого региона прибыла в Минск днем 29 марта, вечером прошло посещение балета «Щелкунчик» в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Утром в понедельник губернатор встретился с послом России в Минске Борисом Грызловым и возложил венок к монументу Победы.

После общения с президентом делегация Чукотки во главе с губернатором проведет встречу в правительстве, где запланированы переговоры с заместителем премьер-министра Натальей Петкевич.

Губернатор в рамках визита намерен посетить ряд белорусских предприятий, в том числе БЕЛАЗ и Минский автомобильный завод.

Визит Кузнецова завершится 31 марта, а делегация Чукотки продолжит работу в Беларуси.

В Минске 1 апреля пройдет первое заседание рабочей группы по развитию взаимодействия республики с Чукотским автономным округом, планируется подписание дорожной карты по сотрудничеству на 2026−2030 годы.

