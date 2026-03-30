Трем опытным омским судьям согласовали отставку

Итоги заседания Квалификационной коллегии судей Омской области
В понедельник, 30 марта 2026 года, подведены итоги заседания Квалификационной коллегии судей Омской области. Были объявлены результаты по нескольким важным вопросам:
Удовлетворение заявлений об отставке
Три судьи Омской области подали заявления об отставке, которые были удовлетворены:
Оксана Солос, мировой судья участка № 69 в Октябрьском судебном районе города Омска:
В должности: с апреля 2010 года.
Прекращение полномочий: с 6 апреля 2026 года.
Ольга Волкова, судья Первомайского районного суда города Омска:
В должности: с конца 2009 года.
Прекращение полномочий: с 15 апреля 2026 года.
Анастасия Будылка, судья Омского областного суда:
В должности: с октября 2011 года.
Прекращение полномочий: с 27 апреля 2026 года.
Кроме того, удовлетворено заявление об отставке судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Елены Никитиной, которая получила дисциплинарное взыскание из-за признаков дисциплинарного проступка.
Согласование кандидатов на судейские посты
Квалификационная коллегия судей Омской области согласовала кандидатуры на четыре судейских поста:
Елена Литвинова — судья Омского районного суда Омской области.
Татьяна Федоровых — судья Кировского районного суда города Омска.
Виктория Хорошайло — мировой судья участка № 51 в Кировском судебном районе города Омска.
Юлия Белова — мировой судья участка № 23 в Омском судебном районе Омской области.