Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трем опытным омским судьям согласовали отставку

Объявлены кандидаты на четыре судейские должности в Омске и области.

Источник: Reuters

Итоги заседания Квалификационной коллегии судей Омской области

В понедельник, 30 марта 2026 года, подведены итоги заседания Квалификационной коллегии судей Омской области. Были объявлены результаты по нескольким важным вопросам:

Удовлетворение заявлений об отставке

Три судьи Омской области подали заявления об отставке, которые были удовлетворены:

  1. Оксана Солос, мировой судья участка № 69 в Октябрьском судебном районе города Омска:

    • В должности: с апреля 2010 года.

    • Прекращение полномочий: с 6 апреля 2026 года.

  2. Ольга Волкова, судья Первомайского районного суда города Омска:

    • В должности: с конца 2009 года.

    • Прекращение полномочий: с 15 апреля 2026 года.

  3. Анастасия Будылка, судья Омского областного суда:

    • В должности: с октября 2011 года.

    • Прекращение полномочий: с 27 апреля 2026 года.

Кроме того, удовлетворено заявление об отставке судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Елены Никитиной, которая получила дисциплинарное взыскание из-за признаков дисциплинарного проступка.

Согласование кандидатов на судейские посты

Квалификационная коллегия судей Омской области согласовала кандидатуры на четыре судейских поста:

  1. Елена Литвинова — судья Омского районного суда Омской области.

  2. Татьяна Федоровых — судья Кировского районного суда города Омска.

  3. Виктория Хорошайло — мировой судья участка № 51 в Кировском судебном районе города Омска.

  4. Юлия Белова — мировой судья участка № 23 в Омском судебном районе Омской области.