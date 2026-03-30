В Таганроге саперы завершили работу в районах падения БПЛА

Саперы завершили работать на местах падения обломков БПЛА в Таганроге. Люди вернулись в дома, сообщает глава города Светлана Камбулова.
Обломки дронов упали в нескольких районах города. Все опасные объекты вывезли на полигон для уничтожения.
С позднего вечера 29 марта введен режим ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе.
Один человек погиб, восемь ранено в результате ночного налета на Таганрог 30 марта. Подразделения ПВО Ростовской области уничтожили свыше 60 беспилотников самолетного типа.
