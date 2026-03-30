В Иране подтвердили гибель командующего ВМС

КСИР уточнил, что Тангсири скончался от полученных травм.
О смерти Тангсири 26 марта сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он уточнил, что командующий погиб в результате израильского удара. По словам Каца, Тангсири «непосредственно отвечал» за операции по минированию Ормузского пролива и его закрытию для судоходства.
О том, что военный погиб при ударе Израиля, также сообщало Центральное командование США.
По данным The Times of Israel, удар, при котором погиб Тангсири, был нанесен по иранскому портовому городу Бендар-Аббас в ночь на 26 марта. Jerusalem Post писала, что в результате той же атаки погибли несколько его высокопоставленных помощников.
Тангсири возглавил ВМС КСИР в августе 2018 года. В последние недели на фоне американо-израильской операции он занял более жесткую позицию в отношении действий Ирана в Персидском заливе и в районе Ормузского пролива, отмечала JP.
