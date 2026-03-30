В Иране сообщили об атаке на американскую базу в Багдаде

Американская военная база «Виктория» в Багдаде подверглась атаке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным источников агентства, на базе были слышны взрывы. После этого над объектом поднялись клубы дыма.
Кто именно атаковал базу — Tasnim не уточнило.
Публикацию агентство сопроводило видео, на котором видны огонь и черный дым, поднимающийся над объектом. На фоне слышны звуки сирен.
Военная база США «Виктория» (Victory Camp) находится около международного аэропорта Багдада на окраине столицы Ирака.
Об атаке на базу «Виктория» 21 марта сообщали Fars и Tasnim. Тогда агентства писали, что на объекте начался пожар. По их данным, базу атаковал беспилотник.
После начала военной операции США и Израиля Тегеран регулярно наносит удары по нефтяным танкерам, а также американским объектам в странах Ближнего Востока и по Израилю.
