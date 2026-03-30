С сентября подтвердить возраст в MAX можно будет в любом магазине Красноярского края

Покупатели смогут передавать эти данные через электронный сервис. Важно отметить, что выбор способа подтверждения — с помощью электронного сервиса или традиционного предъявления паспорта или иного документа из установленного перечня — остается исключительно за потребителем. Продавец не вправе навязывать один из вариантов или отказывать в обслуживании при условии легитимности предоставленных данных. До сентября у продавцов есть достаточно времени, чтобы подготовиться к новым требованиям: обеспечить необходимое программное обеспечение и проинструктировать персонал. «Мы рассчитываем, что с сентября процедура подтверждения возраста и льгот станет для жителей края максимально удобной. У человека будет право выбора — показать паспорт или использовать MAX. Задача бизнеса — подготовиться заранее, чтобы к моменту вступления новых правил не возникало отказов и задержек. Время для этого есть, и мы надеемся, что все пройдет гладко», — прокомментировал нововведение министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков. С текстом изменений в Правила продажи товаров, а также с перечнем документов, удостоверяющих личность, можно ознакомиться в официальных источниках правовой информации.