Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, что может подорвать рейтинг Трампа

Уничтожение Ираном американского атомного авианосца Gerald R. Ford вызовет шок в США и обрушит рейтинг президента страны Дональда Трампа. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал политический психолог, политолог Артур Вафин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что подрыв флагмана американского флота станет для США происшествием «колоссального военно-политического масштаба». По словам собеседника NEWS.ru, шок от критического удара по авианосцу можно будет сравнить с шоком от Перл-Харбора.

«Гибель тысяч военнослужащих неизбежно вызовет резкий общественный резонанс внутри США», — подчеркнул Вафин.

Политолог добавил, что ЧП с Gerald R. Ford первоначально приведет к объединению американского общества и поддержке ответных действий, но в дальнейшем противники Трампа в СШАначнут его критиковать и задавать вопросы об ответственности за просчеты.

Ранее президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами рассказал об атаке Ирана на авианосец ВМС США с 17 разных направлений. Он не уточнил дату нападения и не указал название судна, но отметил, что это «самый большой авианосец в мире». Сейчас самым большим авианосцем в мире считается Gerald R. Ford.

Флагман ВМС США принимает участие в военной операции против Исламской Республики. 12 марта стало известно о пожаре на борту корабля.

