Политолог рассказал, что может подорвать рейтинг Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами рассказал об атаке Ирана на авианосец ВМС США с 17 разных направлений. Он не уточнил дату нападения и не указал название судна, но отметил, что это «самый большой авианосец в мире». Сейчас самым большим авианосцем в мире считается Gerald R. Ford.