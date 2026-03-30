Политолог рассказал, что может подорвать рейтинг Трампа

«Гибель тысяч военнослужащих неизбежно вызовет резкий общественный резонанс внутри США», — подчеркнул Вафин.
Политолог добавил, что ЧП с Gerald R. Ford первоначально приведет к объединению американского общества и поддержке ответных действий, но в дальнейшем противники Трампа в СШАначнут его критиковать и задавать вопросы об ответственности за просчеты.
Ранее президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами рассказал об атаке Ирана на авианосец ВМС США с 17 разных направлений. Он не уточнил дату нападения и не указал название судна, но отметил, что это «самый большой авианосец в мире». Сейчас самым большим авианосцем в мире считается Gerald R. Ford.
Флагман ВМС США принимает участие в военной операции против Исламской Республики. 12 марта стало известно о пожаре на борту корабля.