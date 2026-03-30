Китай пригласил лидера оппозиционной партии Тайваня посетить КНР

Председатель Китая Си Цзиньпин лично направил приглашение председателю оппозиционной партии Гоминьдан Чэн Ливэню. Планируется, что визит пройдет с 7 по 12 апреля, передает Bloomberg.
Делегация приглашена посетить провинции Цзянсу, Шанхай и Пекин. По данным агентства, детали тура сейчас согласовываются, это будет первая поездка лидера в КНР с 2016 года.
Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году. КНР считает страну своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова расценивает как нарушение китайского суверенитета.
В октябре 2022 года Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
