Китай пригласил лидера оппозиционной партии Тайваня посетить КНР

Китай пригласил председателя партии Гоминьдан Чэн Ливэня посетить материковую часть страны в апреле.

Источник: РБК

Председатель Китая Си Цзиньпин лично направил приглашение председателю оппозиционной партии Гоминьдан Чэн Ливэню. Планируется, что визит пройдет с 7 по 12 апреля, передает Bloomberg.

Делегация приглашена посетить провинции Цзянсу, Шанхай и Пекин. По данным агентства, детали тура сейчас согласовываются, это будет первая поездка лидера в КНР с 2016 года.

Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году. КНР считает страну своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова расценивает как нарушение китайского суверенитета.

В октябре 2022 года Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
