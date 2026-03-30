ФСБ показала фото лишенного аккредитации британского дипломата

Источник: РБК

Федеральная служба безопасности России опубликовала фото второго секретаря посольства Великобритании Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Ранее она объявила о лишении его аккредитации. Дипломат обязан покинуть страну в течение двух недель.

«Направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г. р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Министерство иностранных дел России лишило британского дипломата аккредитации. В тот же день, 30 марта, во внешнеполитическое ведомство была приглашена временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия. О вызове сотрудницы посольства МИД объявил накануне, писало «РИА Новости».

В 2025 году ФСБ сообщила о разведывательно-подрывной деятельности сотрудника посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедры и супругу другого британского дипломата Майкла Скиннера. Они были лишены аккредитации и высланы из России. В ответ Лондон аннулировал аккредитацию российского дипломата и супруги одного из российских дипломатов.

