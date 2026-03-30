Эллу Памфилову в третий раз избрали председателем ЦИК

Впервые она возглавил ЦИК в 2016 году. Она поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно). Комментируя ее выдвижение на пост в третий раз (она была единственным кандидатом на пост), член ЦИК Николай Левичев назвал ее «материнским сердцем» и «нравственным камертоном» избирательной системы. Председатель карачаево-черкесского избиркома Лариса Абазалиева, выступивашая на заседании удаленно, заявила о заслугах Памфиловой в достижении гендерного равенства в электоральной системе, так как ей удалось привлечь в нее больше мужчин, хотя изначально «у системы всегда было женское лицо».