Эллу Памфилову в третий раз избрали председателем ЦИК

В понедельник, 30 марта, в Центризбиркоме (ЦИК) состоялось первое заседание в новом составе комиссии. Его по традиции открыл старейший член комиссии — 78-летний Евгений Колюшин. В ходе мероприятия председателем ЦИК — как и в двух предыдущих созывах — была на пять лет единогласно избрана Элла Памфилова.
«Эти пять лет будут сложными, возможно, самыми сложными», — заявила после избрания Памфилова.
Впервые она возглавил ЦИК в 2016 году. Она поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно). Комментируя ее выдвижение на пост в третий раз (она была единственным кандидатом на пост), член ЦИК Николай Левичев назвал ее «материнским сердцем» и «нравственным камертоном» избирательной системы. Председатель карачаево-черкесского избиркома Лариса Абазалиева, выступивашая на заседании удаленно, заявила о заслугах Памфиловой в достижении гендерного равенства в электоральной системе, так как ей удалось привлечь в нее больше мужчин, хотя изначально «у системы всегда было женское лицо».
В заседании приняли участие омбудсмен Татьяна Москалькова и представители партий, в частности, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов, вернувшийся из поездки в США, и Владислав Даванков («Новые люди»), глава комитета по контролю Госдумы Олег Морозов и председатель комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко.
Новый состав ЦИК обновился, по сравнению с предыдущим, на 20%: из 15 членов трое не работали в предыдущем составе. Новичками стали военный инженер, ветеран военной операции Анатолий Сысоев (РБК писал о том, что на включении в комиссию военного настаивала Памфилова), представительница партии «Новые люди» Алена Булгакова и член ЛДПР Василина Кулиева. Они сменили покинувших ЦИК Андрея Шутова, Бориса Эбзеева и Александра Курдюмова. В этом составе Центризбирком будет работать в 2026—2031 годах.
Новым членам комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в сентябре этого года. Как узнал РБК, ранее администрация президента довела до региональных властей обновленные целевые показатели на выборы: явка — 50% и результат «Единой России» (ЕР) — 55%.