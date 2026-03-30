Американист: Россия создала прецедент в прорыве энергетической блокады Кубы

30 марта стало известно, что российский танкер доставил нефть на Кубу. Это первая поставка за последние три месяца — ранее страна столкнулась с энергетическим кризисом из-за остановки импорта топлива.
Мы буквально поставили США перед выбором: либо идти на очень серьезную эскалацию и пытаться захватить наш танкер, но в таком случае никаких шансов на переговорный процесс с нашей страной по Украине, по Ирану, по другим направлениям у американцев точно не будет, либо смириться с тем, что наш танкер добирается до берегов Кубы. Мы видим, что эта стратегия сработала.
Эксперт подчеркивает, что важен сам факт прорыва кордона, который США пытаются удерживать вокруг Кубы: впервые за долгое время энергетическая блокада оказалась нарушена. При этом объем поставки — примерно 730 тыс. баррелей нефти — не способен полностью решить кризис.
Понятно, что 700 тыс. баррелей нефти не смогут в полной мере разрешить энергокризис на Кубе. Но нашему примеру могут последовать страны Латинской Америки, Мексика, которые могут поставлять нефть в рамках гуманитарной помощи на Кубу. Это очень хороший прецедент, который в дальнейшем может действительно позволить Кубе выйти на нормальное функционирование экономики.
США сейчас не готовы к военной эскалации в Карибском бассейне, считает Дудаков. Основные ресурсы американцев сосредоточены на Ближнем Востоке, и пока президент США Дональд Трамп делает ставку на экономическое давление и внутренние протесты на Кубе.
Когда конфликт с Ираном закончится, Трамп может снова подтянуть военные ресурсы США в Карибский бассейн, и попытаться устроить ту или иную операцию против Кубы. Но это возможно лишь в среднесрочной перспективе, не в ближайшие месяцы. Пока же Трамп надеется, что экономический кризис на Кубе и протесты либо позволят устроить смену режима, либо смогут привести к расколу в элитах.
Если к поставкам энергоресурсов на Кубу присоединятся другие страны, то американский сценарий может не сработать, резюмирует эксперт.
30 марта Минтранс РФ сообщил, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в виде сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузки в порту Матансас.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не против поставок нефти на остров, в том числе из России.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация Дональда Трампа усилила давление на Кубу. США фактически ввели энергетическую блокаду Кубы. На этом фоне ситуация в энергетике страны резко ухудшилась: в марте несколько раз происходили масштабные блэкауты.