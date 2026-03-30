Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист: Россия создала прецедент в прорыве энергетической блокады Кубы

Россия очень эффективно сработала в контексте поддержки Кубы, добившись пропуска танкера с нефтью к берегам острова. Об этом Новостям Mail рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

30 марта стало известно, что российский танкер доставил нефть на Кубу. Это первая поставка за последние три месяца — ранее страна столкнулась с энергетическим кризисом из-за остановки импорта топлива.

Мы буквально поставили США перед выбором: либо идти на очень серьезную эскалацию и пытаться захватить наш танкер, но в таком случае никаких шансов на переговорный процесс с нашей страной по Украине, по Ирану, по другим направлениям у американцев точно не будет, либо смириться с тем, что наш танкер добирается до берегов Кубы. Мы видим, что эта стратегия сработала.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт подчеркивает, что важен сам факт прорыва кордона, который США пытаются удерживать вокруг Кубы: впервые за долгое время энергетическая блокада оказалась нарушена. При этом объем поставки — примерно 730 тыс. баррелей нефти — не способен полностью решить кризис.

Понятно, что 700 тыс. баррелей нефти не смогут в полной мере разрешить энергокризис на Кубе. Но нашему примеру могут последовать страны Латинской Америки, Мексика, которые могут поставлять нефть в рамках гуманитарной помощи на Кубу. Это очень хороший прецедент, который в дальнейшем может действительно позволить Кубе выйти на нормальное функционирование экономики.

Малек Дудаков
политолог

США сейчас не готовы к военной эскалации в Карибском бассейне, считает Дудаков. Основные ресурсы американцев сосредоточены на Ближнем Востоке, и пока президент США Дональд Трамп делает ставку на экономическое давление и внутренние протесты на Кубе.

Когда конфликт с Ираном закончится, Трамп может снова подтянуть военные ресурсы США в Карибский бассейн, и попытаться устроить ту или иную операцию против Кубы. Но это возможно лишь в среднесрочной перспективе, не в ближайшие месяцы. Пока же Трамп надеется, что экономический кризис на Кубе и протесты либо позволят устроить смену режима, либо смогут привести к расколу в элитах.

Малек Дудаков
политолог

Если к поставкам энергоресурсов на Кубу присоединятся другие страны, то американский сценарий может не сработать, резюмирует эксперт.

30 марта Минтранс РФ сообщил, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в виде сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузки в порту Матансас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не против поставок нефти на остров, в том числе из России.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация Дональда Трампа усилила давление на Кубу. США фактически ввели энергетическую блокаду Кубы. На этом фоне ситуация в энергетике страны резко ухудшилась: в марте несколько раз происходили масштабные блэкауты.

