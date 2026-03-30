NYT: США попали по иранской школе новой ракетой, не прошедшей боевых испытаний

Выпущенная ракета не поразила цель. Такой вывод газета сделала на основе анализа нескольких видео, записанных во время обстрела. Снаряд попал по школе. По данным NYT, целью ВС США был иранский военный объект, расположенный рядом с учебным заведением, но при тогда при обстреле был поражен спортзал и корпус, в котором учатся младшие классы. В результате атаки погиб 21 человек, около 100 получили ранения, сообщали иранские СМИ.