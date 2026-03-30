Свердловчане смогут получить электронные итальянские визы

«Традиционно очень много российских туристов любят, посещают и хотели бы продолжать посещать Италию», — отметил консул. При этом он добавил, что электронная виза не освобождает от того, что нужно предоставить документы в визовом центре и через итальянское консульство.
Роберто Д'Агостино добавил, что в период напряженности на Ближнем Востоке до европейских стран можно добраться альтернативными маршрутами. «Стамбул, Ереван и Баку это самые, скажем так, доступные для россиян варианты, чтобы добраться в Европу. Но, естественно, мы надеемся, что общий политический контекст будет идти к примирению», — сообщил представитель Италии.
Запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в индийские Дели, Мумбай и Кералу помог бы в развитии делового и культурного туризма между странами. Об этом в разговоре с ЕАН заявил генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяй.