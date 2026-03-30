МИД Ирана назвал план США по прекращению конфликта из 15 пунктов нереалистичным

«Когда поступает предложение о переговорах от США, все настораживаются. Не знаю, насколько мир и даже люди в самой Америке считают дипломатию США достойной доверия. Вопреки противоречивому поведению различных американских чиновников, позиция Ирана по разным вопросам была ясна с самого начала. Мы хорошо знаем, какие рамки для нас приемлемы. Переданные нам материалы, под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и [содержали] чрезмерные требования», — приводит его слова пресс-служба правительства.
Тегеран не верит, что Вашингтон настроен вести переговоры, так как уже дважды США нападали на Иран в разгар переговорного процесса — в июне 2025 и феврале 2026 года, добавил официальный представитель иранского МИД.
«Сейчас мы находимся в условиях, когда военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону. Мы не считаем эти заявления искренними. Мы на собственном опыте почувствовали предательство дипломатии, которое произошло дважды менее чем за год», — приводит его слова пресс-служба правительства.