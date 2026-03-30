Politico узнало, что ЕС ищет меры против Орбана на случай переизбрания

Высокопоставленный дипломат заявил, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», что значит ЕС перейдет к более жестким действиям. Другой собеседник журналистов заявил, что при переизбрании дискуссии о том, как блок может противостоять премьеру Венгрии, начнутся с новой силой. Он не исключил, что это подтолкнет Евросоюз «к более нестандартным решениям».
«Многие считают, что красная линия уже пересечена [из-за блокировки кредита в $90 млрд Украине] и что с этим нужно что-то делать, но неясно, что именно», — сказал другой дипломат.
По данным Politico, в ЕС не знают, изменится ли политика Орбана в случае переизбрания. При этом высокопоставленный чиновник Евросоюза в разговоре с журналистами назвал его «одним из самых умных политиков в зале заседания Европейского совета».
Первый вариант ЕС касается изменения порядка голосования внутри блока. Евросоюз может разрешить принимать решения, если за них проголосовали 55% стран-участниц, представляющих 65% населения ЕС. Однако Politico отмечает, что отказ от принципа единогласия стал бы колоссальным изменением принципов объединения.
Второй вариант — более активное использование гибких форматов, в том числе неформальных коалиций и сотрудничества узкими группами стран по принципу поддерживающей Украину «коалиции желающих». Двое дипломатов в комментарии Politico критически отнеслись к ограниченным форматам, заявив, что они должны остаться исключением, а не стать новой нормой.
Третий вариант ЕС — более агрессивные меры принуждения, например приостановка финансирования Венгрии. Евросоюз может на это пойти при нарушении страной стандартов верховенства права. При этом Politico отметило, что Будапешт ранее дал понять, что наложит вето на любое ужесточение условий, связывающих финансирование ЕС с соблюдением принципов верховенства права.
Четвертый вариант подразумевает лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе. Однако за это должны проголосовать 26 стран-участниц из 27. Один из источников Politico усомнился, что это возможно, и намекнул на протест премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Пятый вариант наиболее радикален. Он подразумевает исключение Венгрии из ЕС. Источники Politico заявили, что это нереалистично. Один из дипломатов добавил, что при таком исходе Венгрия попадет в орбиту влияния России. Ранее ни одну страну не исключили из Евросоюза.
Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля. Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет шестой срок Орбана.
В начале марта Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия пока не нашла способа выделить Украине кредит на €90 млрд в обход Венгрии. Один из дипломатов тогда заявил изданию, что быстрого юридического или процедурного решения не существует.