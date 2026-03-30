ФСБ попросила россиян не встречаться с британскими дипломатами

Россиянам следует воздержаться от встреч с британскими дипломатами без согласования МИДа, заявили в ФСБ.
«ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб», — говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.
30 марта аккредитации лишили британского дипломата Янсе Ван Ренсбург Джерардуса. ФСБ заявила, что обнаружила в его действиях признаки «разведывательно-подрывной деятельности», а также зафиксировала «попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».
В ФСБ уточнили, что Джерардус был направлен в Москву в качестве второго секретаря посольства Великобритании. По данным спецслужбы и МИДа, при получении разрешения на въезд в Россию дипломат намеренно указал ложные данные. Российское внешнеполитическое ведомство предписало ему покинуть страну в течение двух недель.
Перед объявлением о высылке дипломата МИД России посетила временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия. О ее вызове внешнеполитическое ведомство сообщило накануне, не раскрыв деталей. Позднее МИД заявил, что Долакии выразили протест из-за нарушения порядка въезда британским дипломатом.