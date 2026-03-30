Суд заочно приговорил журналиста Солдатова к четырем годам колонии

В декабре 2025 года против Солдатова завели дело по двум статьям: уклонение от обязанностей иностранного агента и участие в деятельности нежелательной организации.

Источник: РБК

Журналиста Андрея Солдатова (включен в реестр иноагентов Минюста) заочно приговорили к четырем годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

«Также суд лишил Солдатова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года», — сказано в публикации.

Уголовное дело против Солдатова было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Ранее его привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП) и за участие в иностранной организации, признанной в России нежелательной (ст. 20.33 КоАП).

После этого, как отметила прокуратура, живущий за границей журналист продолжил распространять материалы без пометки иностранного агента и участвовать в деятельности нежелательной организации.

Уголовное дело в отношении Солдатова возбудили в декабре 2025 года. В реестр иноагентов его внесли в ноябре 2023 года. Поводом стало распространение материалов, которые Минюст квалифицировал как «недостоверную информацию» о политике руководства России. Также Солдатов выступал против военной операции на Украине.

Солдатов является главным редактором издания Agentura.ru (внесено в реестр иноагентов), которое он вместе с журналисткой Ириной Бороган (включена в реестр иноагентов) основал в 2000 году. Медиа освещает деятельность спецслужб и было заблокировано Роскомнадзором.

