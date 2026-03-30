NYT раскрыла, где в Иране США использовали новейшую баллистическую ракету

США впервые использовали новую баллистическую ракету малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) в первый день военной кампании против Ирана — 28 февраля. Ей ударили по спортивному залу и соседней начальной школе рядом с военным объектом в городе Ламерд. Об этом сообщила The New York Times по итогам совместного с экспертами анализа видеоматериалов. Эти выводы подтвердил американский чиновник.
Ракета, о которой идет речь, предназначена для подрыва над целью с разлетом мелких вольфрамовых поражающих элементов. PrSM создана для поражения живой силы противника и уничтожения небронированной техники. Ее дальность более чем в два раза превышает дальность других ракет в арсенале США, уточнила газета. Испытания завершили только в 2025 году. TWZ писал, что базовая версия ракеты PrSM обладает дальностью поражения не менее 500 км.
NYT отметила, что, поскольку оружие новое, сложно сказать, был ли удар преднамеренным или стал результатом ошибки наведения, браком или конструкторским недостатком.
Также в статье отмечается, что неясно, имели ли школа или спортивный объект какое-либо отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Анализ спутниковых снимков показал, что они были отделены от военного объекта стенами по меньшей мере 15 лет назад.
Иранские СМИ со ссылкой на власти сообщали, что в результате этого и других ударов по городу Ламерд 28 февраля погиб минимум 21 человек. Удар ракетой PrSM был нанесен в один день с атакой на начальную школу для девочек в городе Минаб. Из-за этого удара погибли более 160 человек, передавало ISNA.
Forbes написал о возможном применении Штатами PrSM 2 марта. Вывод был сделан по итогам анализа фотослайдера, опубликованного Центральным командованием армии США (CENTCOM). NYT добавила, что глава Центрального командования адмирал Брэд Купер подтверждал первое применение ракеты в боевых условиях.
Ранее NYT со ссылкой на чиновников США написала, что начальная школа в Минабе попала под удар из-за устаревших данных разведки. Об этом же со ссылкой на источники писали CBS News и The Washington Post.
