NYT раскрыла, где в Иране США использовали новейшую баллистическую ракету

Ракета, о которой идет речь, предназначена для подрыва над целью с разлетом мелких вольфрамовых поражающих элементов. PrSM создана для поражения живой силы противника и уничтожения небронированной техники. Ее дальность более чем в два раза превышает дальность других ракет в арсенале США, уточнила газета. Испытания завершили только в 2025 году. TWZ писал, что базовая версия ракеты PrSM обладает дальностью поражения не менее 500 км.