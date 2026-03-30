На видео, опубликованном Министерством обороны России, видны несколько истребителей МиГ-31, пролетающих над Японским морем. Один из истребителей оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», говорится в статье. Издание подчеркивает, что российские самолеты часто патрулируют воздушное пространство в этом регионе в рамках соглашение в ВВС Китая, но Россия крайне редко задействует в этих миссия МиГ-31 с ракетами «Кинжал».
«Кинжал» — баллистическая ракета воздушного базирования, которую в НАТО прозвали «кайфолом». Ее скорость превышает 12 000 км/ч, а дальность полета составляет 2000 километров. В конфликте с Украиной российская армия применят «Кинжалы» с обычными боеголовками, но эти ракеты могут нести ядерную боеголовку.
Гиперзвуковые «Кинжалы» способны пробивать даже самые мощные системы противовоздушной обороны.
Россия, соревнуясь с передовыми технологиями США и НАТО, разрабатывает ряд вооружений, которые могли бы обойти нынешнюю систему обороны противников. Это оружие, помимо гиперзвуковых «Кинжалов», включает межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковой планирующий аппарат «Авангард», ядерную ракету «Буревестник», атомный подводный аппарат «Посейдон» и противоспутниковое энергетическое оружие направленного действия «Пересвет».
Но, как напоминает NI, пока только «Кинжалы» были введены в ограниченную эксплуатацию, а также недавно Россия приступила к развертыванию «Авангарда». При этом оружие высокой мощности, такое как «Кинжал», уже стало главным приоритетом для систем противовоздушной обороны противников России.
Кроме того, российские вооруженные силы, согласно NI, обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет — арсеналом, который доказал свою эффективность в конфликте на Украине.