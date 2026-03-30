NI: Россия использует военный «козырь» в Японском море

На видео, опубликованном Министерством обороны России, видны несколько истребителей МиГ-31, пролетающих над Японским морем. Один из истребителей оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», говорится в статье. Издание подчеркивает, что российские самолеты часто патрулируют воздушное пространство в этом регионе в рамках соглашение в ВВС Китая, но Россия крайне редко задействует в этих миссия МиГ-31 с ракетами «Кинжал».