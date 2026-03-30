NI: Россия использует военный «козырь» в Японском море

Недавно вблизи Японии были замечены российские истребители, оснащенные одной из самых современных систем вооружения в России, сообщает американский журнал The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На видео, опубликованном Министерством обороны России, видны несколько истребителей МиГ-31, пролетающих над Японским морем. Один из истребителей оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал», говорится в статье. Издание подчеркивает, что российские самолеты часто патрулируют воздушное пространство в этом регионе в рамках соглашение в ВВС Китая, но Россия крайне редко задействует в этих миссия МиГ-31 с ракетами «Кинжал».

По мнению NI, недавняя видеозапись — это предупреждение Соединенным Штатам и Японии.

«Кинжал» — баллистическая ракета воздушного базирования, которую в НАТО прозвали «кайфолом». Ее скорость превышает 12 000 км/ч, а дальность полета составляет 2000 километров. В конфликте с Украиной российская армия применят «Кинжалы» с обычными боеголовками, но эти ракеты могут нести ядерную боеголовку.

Гиперзвуковые «Кинжалы» способны пробивать даже самые мощные системы противовоздушной обороны.

Сочетание чрезвычайно высокой скорости, траектории и способность маневрировать в полете делает их непредсказуемыми и чрезвычайно опасными, подчеркивает американский журнал.

Россия, соревнуясь с передовыми технологиями США и НАТО, разрабатывает ряд вооружений, которые могли бы обойти нынешнюю систему обороны противников. Это оружие, помимо гиперзвуковых «Кинжалов», включает межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковой планирующий аппарат «Авангард», ядерную ракету «Буревестник», атомный подводный аппарат «Посейдон» и противоспутниковое энергетическое оружие направленного действия «Пересвет».

Если это российское оружие сможет оправдать свою славу, то оно сделает системы противовоздушной обороны США и НАТО устаревшими и бесполезными.

Но, как напоминает NI, пока только «Кинжалы» были введены в ограниченную эксплуатацию, а также недавно Россия приступила к развертыванию «Авангарда». При этом оружие высокой мощности, такое как «Кинжал», уже стало главным приоритетом для систем противовоздушной обороны противников России.

Кроме того, российские вооруженные силы, согласно NI, обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет — арсеналом, который доказал свою эффективность в конфликте на Украине.

