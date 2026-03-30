В МИДе обвинили США в дестабилизации международных отношений

«По вине стран Запада во главе с США продолжаются хаотизация и дестабилизация международных отношений, разрушается международно-правовая база в сфере безопасности», — сказал Галузин.
По его словам, западные государства создают «видимость совместной работы» в сфере развития, которая на самом деле является одной из форм колониализма.
Конференцию «Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве» проводят дискуссионный клуб «Валдай» и Институт стратегических межрегиональных исследований. Она проходит 30−31 марта в узбекском городе Термезе.
