Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИДе обвинили США в дестабилизации международных отношений

Источник: РБК

Хаотизация и дестабилизация международных отношений продолжаются по вине стран Запада во главе с США. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на конференции «Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве».

«По вине стран Запада во главе с США продолжаются хаотизация и дестабилизация международных отношений, разрушается международно-правовая база в сфере безопасности», — сказал Галузин.

По его словам, западные государства создают «видимость совместной работы» в сфере развития, которая на самом деле является одной из форм колониализма.

Конференцию «Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве» проводят дискуссионный клуб «Валдай» и Институт стратегических межрегиональных исследований. Она проходит 30−31 марта в узбекском городе Термезе.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана МИД России заявил, что прекращение американско-израильской агрессии является единственным способом остановить дестабилизацию на Ближнем Востоке. Ведомство призвало стороны прекратить боевые действия.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

