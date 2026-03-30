Песков рассказал, что поставки нефти на Кубу обсуждали с США

Россия считает своим долгом оказание помощи Кубе, которая столкнулась с энергокризисом, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков заявил, что партия нефтепродуктов уже прибыла на остров. Песков подтвердил, что Москва контактировала по этому вопросу с «американскими визави».
В Кремле подчеркивают, что Куба в условиях жесточайшей блокады нуждается в нефтепродуктах, необходимых для жизнеобеспечения страны, генерации электроэнергии, а также оказания медицинских услуг.
Этим утром ранее The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что береговая охрана США разрешила танкеру «Анатолий Колодкин», который везет 730 тыс. барр. нефти, достичь Кубы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить топливо. Минтранс России сегодня, 30 марта, заявил, что «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация американского президента Дональда Трампа усилила давление на Кубу. Прекращение льготных поставок нефти из Венесуэлы, а также давление Вашингтона на Мексику из-за поставок нефтепродуктов Гаване привело к энергокризису на островном государстве.
17 марта в Кремле говорили, что Россия готова оказать посильную помощь Кубе.
