Песков рассказал, что поставки нефти на Кубу обсуждали с США

Этим утром ранее The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что береговая охрана США разрешила танкеру «Анатолий Колодкин», который везет 730 тыс. барр. нефти, достичь Кубы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить топливо. Минтранс России сегодня, 30 марта, заявил, что «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу.