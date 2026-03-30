Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, что всеобщая мобилизация в России не обсуждается

Темы объявления всеобщей мобилизации сейчас нет в планах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Темы объявления всеобщей мобилизации сейчас нет в планах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал он.

Ранее о новой волне мобилизации высказался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сказав, что необходимости в ней нет. По его словам, только с начала этого года контракт на прохождение военной службы заключили более 80 тыс. человек.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию — тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании, однако соответствующий указ так и не был подписан.

Позднее Минобороны объяснило отсутствие документа тем, что действие указа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации.

