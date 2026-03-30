Песков рассказал, что всеобщая мобилизация в России не обсуждается

Темы объявления всеобщей мобилизации сейчас нет в планах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такой темы нет на повестке дня», — сказал он.
Ранее о новой волне мобилизации высказался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сказав, что необходимости в ней нет. По его словам, только с начала этого года контракт на прохождение военной службы заключили более 80 тыс. человек.
21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию — тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании, однако соответствующий указ так и не был подписан.
Позднее Минобороны объяснило отсутствие документа тем, что действие указа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации.
