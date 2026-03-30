Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 30 марта: главное

Представитель Кремля в понедельник пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Тема поставок российской нефти на Кубу заблаговременно поднималась РФ и американскими визави.

РФ не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы и продолжит работать над поставками нефти.

В Кремле рады, что российская партия нефтепродуктов прибыла на Кубу.

Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на все рынки, включая европейский.

РФ особенно привержена своим обязательствам в отношении дружественных стран, таких как Сербия.

РФ действительно ведет контакты по продлению газового контракта для Сербии.

Темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

30 марта Владимир Путин планирует провести два международных телефонных разговора.

Могу вам лишь подтвердить, что один из разговоров — это телефонный разговор с Вучичем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
