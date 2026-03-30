Тема поставок российской нефти на Кубу заблаговременно поднималась РФ и американскими визави.
РФ не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы и продолжит работать над поставками нефти.
В Кремле рады, что российская партия нефтепродуктов прибыла на Кубу.
Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям.
Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на все рынки, включая европейский.
РФ особенно привержена своим обязательствам в отношении дружественных стран, таких как Сербия.
РФ действительно ведет контакты по продлению газового контракта для Сербии.
Темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.
30 марта Владимир Путин планирует провести два международных телефонных разговора.
Могу вам лишь подтвердить, что один из разговоров — это телефонный разговор с Вучичем.