За минувшие сутки подразделения «Запада» и «Востока» также нанесли удары по позициям 12 бригад и пяти штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая в Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово в ДНР, Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы в Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое в Запорожской области. Минобороны России оценило потери ВСУ на этих направлениях более чем в 465 военнослужащих.