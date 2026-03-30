Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенные пункты заняли подразделения группировок войск «Запад» и «Восток».
Село Новоосиново находится в Купянском районе Харьковской области, примерно в 2 км к юго-востоку от поселка Купянск-Узловой на правом берегу реки Оскол. О контроле над последним Минобороны России отчитывалось 27 января. Численность населения Новоосиново по состоянию на 2001 год составляла 1957 человек.
Село Луговское расположено на правом берегу реки Конка, примерно в 4 км восточнее села Белогорье, о занятии которого в ведомстве заявили 11 января. В 2001 году в Луговском проживало 172 человека.
За минувшие сутки подразделения «Запада» и «Востока» также нанесли удары по позициям 12 бригад и пяти штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая в Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово в ДНР, Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы в Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое в Запорожской области. Минобороны России оценило потери ВСУ на этих направлениях более чем в 465 военнослужащих.
Накануне в ведомстве отчитывались, что подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.
