Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях

Села заняли подразделения группировок войск «Запад» и «Восток», уточнили в ведомстве. Новоосиново находится примерно в 2 км от Купянска-Узлового, а Луговское — в 4 км от Белогорья, о контроле над которыми сообщали в январе.

Источник: РБК

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенные пункты заняли подразделения группировок войск «Запад» и «Восток».

Село Новоосиново находится в Купянском районе Харьковской области, примерно в 2 км к юго-востоку от поселка Купянск-Узловой на правом берегу реки Оскол. О контроле над последним Минобороны России отчитывалось 27 января. Численность населения Новоосиново по состоянию на 2001 год составляла 1957 человек.

Село Луговское расположено на правом берегу реки Конка, примерно в 4 км восточнее села Белогорье, о занятии которого в ведомстве заявили 11 января. В 2001 году в Луговском проживало 172 человека.

За минувшие сутки подразделения «Запада» и «Востока» также нанесли удары по позициям 12 бригад и пяти штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая в Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово в ДНР, Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы в Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое в Запорожской области. Минобороны России оценило потери ВСУ на этих направлениях более чем в 465 военнослужащих.

Накануне в ведомстве отчитывались, что подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше