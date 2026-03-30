На польско-украинской границе построят электронный барьер за $120 млн

На польско-украинской границе построят высокотехнологичный электронный барьер за 450 млн злотых (более $120 млн), сообщает радиостанция RMF.
Проект предполагает установку подземных электрических кабелей для обнаружения сейсмических колебаний и передачи данных. На поверхности разместят столбы с камерами для круглосуточного мониторинга.
Все данные системы будут передаваться сотрудникам пограничной службы в центр наблюдения. Это позволит оперативно реагировать как на попытки незаконного пересечения границы, так и на любые другие угрозы.
Стоимость сооружения оценивается примерно в 450 млн злотых ($120 805). По данным RMF, инвестировать в сооружение будут несколько источников. Среди них в том числе планировалась реализация программы оборонных займов Евросоюза SAFE, которая, однако, сейчас затруднена из-за президентского вето.
SAFE (Security Action for Europe) — часть плана по перевооружению Европы ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Помимо кредитов, он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону. Средства предоставляются в форме долгосрочных, выгодных по условиям кредитов: льготных, с длительным сроком погашения. В первую очередь они должны идти на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников.
Программа SAFE финансируется ЕС за счет собственных заемных средств. Государства-члены вносят в бюджет ЕС взносы, соответствующие объему их экономик. Членами фонда могут стать не только страны — члены ЕС.
12 марта президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии Варшавы в реализации программы SAFE. Навроцкий заявлял, что этот кредит «подрывает наш [Польши] суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность» (цитата по «Интерфакс»). Вместо этого президент предложил финансирование за счет прибыли Национального банка. Он отметил, что соответствующий законопроект направлен в парламент.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.