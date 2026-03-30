На польско-украинской границе построят электронный барьер за $120 млн

12 марта президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии Варшавы в реализации программы SAFE. Навроцкий заявлял, что этот кредит «подрывает наш [Польши] суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность» (цитата по «Интерфакс»). Вместо этого президент предложил финансирование за счет прибыли Национального банка. Он отметил, что соответствующий законопроект направлен в парламент.