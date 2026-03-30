Латвия предоставит Украине 6,8 млн евро на БПЛА и энергетику

О пакете помощи Украине сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. В соцсети X она рассказала, что деньги будут израсходованы Киевом на развитие беспилотных технологий и укрепление энергоинфраструктуры. Часть выделенных Латвией средств направят на укрепление социальной устойчивости на Украине.
«Латвия всегда будет поддерживать Украину», — приводят слова Браже «Ведомости».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.