Латвия предоставит Украине 6,8 млн евро на БПЛА и энергетику

Латвия окажет Украине финансовую поддержку на сумму 6,8 млрд евро. Средства направят на ремонт энергетических объектов и сборку дронов, пишут «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

О пакете помощи Украине сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. В соцсети X она рассказала, что деньги будут израсходованы Киевом на развитие беспилотных технологий и укрепление энергоинфраструктуры. Часть выделенных Латвией средств направят на укрепление социальной устойчивости на Украине.

«Латвия всегда будет поддерживать Украину», — приводят слова Браже «Ведомости».

Напомним, 26 марта Латвия направила России протест из-за падения на своей территории у границы с Белоруссией дрона ВСУ. В Риге уточнили, что БПЛА якобы залетел со стороны России, но днем ранее латвийский премьер-министр Эвика Силиня сообщала, что дрон украинский.

