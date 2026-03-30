Дрон попал в многоэтажку в Краснодаре. Видео

Несколько квартир пострадали при падении беспилотника на жилой многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара.
В некоторых квартирах оказались выбиты стекла в окнах, повреждения также получил один балкон. Пожара на месте падения не возникло.
В результате падения дрона пострадали три человека, в том числе двое детей.
Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов, всего повреждения зафиксировали в девяти квартирах в двух соседних домах. В одном из помещений частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления.
