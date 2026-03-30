Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Еремин проверил новый зал ожидания на ж/д вокзале Красноярска для людей с особенностями здоровья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. РЖД и «Единая Россия» открывают специализированные залы Центра содействия мобильности на вокзалах по всей стране.
Залы ожидания спроектированы при участии федерального координатора партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутата Госдумы Михаила Терентьева. Пространства учитывают потребности всех категорий маломобильных пассажиров, в том числе, ветеранов боевых действий и участников СВО, оснащены кнопками вызова персонала, табло с расписанием движения поездов, справочными видеотерминалами.
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Еремин и ветеран СВО, участник программы «Сибирский характер» Алексей Стрельников проверили новый зал ожидания на железнодорожном вокзале Красноярска для людей с ограниченными возможностями здоровья. Начальник Железнодорожного вокзала станции «Красноярск» Игорь Степанцов показал гостям зал ожидания, кроме того, все участники мониторинга прошли весь пусть который совершает пассажир с ограниченными возможностями здоровья от входа на вокзал до выхода к поезду на посадку. Гости мероприятия отметили, что все приспособления работают и людям удобно ими пользоваться, путь до посадки на поезд комфортный.
В новом зале для маломобильных пассажиров есть все необходимые удобства. Онлайн табло, чтобы следить за поездами. Подзарядка для телефонов и инвалидной коляски, а также кнопка для вызова персонала. На всех информационных табличках надписи продублированы шрифтом Брайля. Место ожидания старались сделать удобным для каждой категории людей с ограниченными возможностями.
Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Еремин: «Сейчас одним из главных акцентов народной программы “Единой России” стало внимание к человеку и семье. Это один из наших главных ориентиров — максимальная помощь, которая должна быть оказана людям на всех видах транспорта. Сегодня на железнодорожном вокзале Красноярска мы прошли весь путь, который совершают люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и ветераны СВО, которые после ранений возвращаются домой, или едут на лечение. У них есть и ранения, и протезирование, это тоже отдельная наша категория повышенного внимания. Центр содействия мобильности, который заработал на центральном вокзале Красноярска, мы проверили сегодня вместе с участников СВО Алексеем Стрельниковым. Зал пользуется повышенным спросом. Такие объекты должны появляться повсюду: на автовокзалах, в аэропортах. Те задачи, которые мы ставили в рамках народной программы “Единой России”, реализуются для людей с разными потребностями. С таким проектом в большой и добрый путь в пятилетнюю народную программу “Единой России”.
Ветеран СВО, участник программы «Сибирский характер» Алексей Стрельников поделился своими впечатлениями: «Многие не задумываются о существовании такой проблемы вообще. Когда я был на двух ногах, я не придавал таким нюансам значения. Когда я столкнулся с этим, оказалось, что у нас на самом деле все готово для маломобильных людей. Вся инфраструктура под это подогнана, есть моменты и нюансы, которые нужно поправить, исправить, но эта работа ведется на всех уровнях. У нас хороший уровень помощи. Везде одинаково. Я сам проходил этот путь, и в Москве, и в Красноярске — все здорово. В этом вопросе я хотел бы сказать отдельное спасибо нашему губернатору Михаилу Михайловичу Котюкову. Он ведет сам лично некоторые проекты в этом направлении и относится к этому очень трепетно и требовательно к людям, выполняющим работу».
Начальник Железнодорожного вокзала станции «Красноярск» Игорь Степанцов: «Зал мы открыли недавно. Востребованность его сейчас больше 300 пассажиров в месяц. Строили в самые кратчайшие сроки, следили за качеством. Были соблюдены все нормы и требования адаптированности помещений, и вход, чтобы коляски могли проезжать, и пространство для отдыха, зарядка для электрокресел, информационное наполнение, все это предусмотрено и функционирует. Проводим беседы с посетителями этого зала, если есть замечания, мы оперативно их устраняем, идем навстречу. Стараемся для пассажиров, чтобы пребывание на вокзале вызывало положительные эмоции».
Отметим, такие изменения — требования времени. Модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах проведут по народной программе «Единая Россия» и РЖД. Она подразумевает их трансформацию в комфортные и современные общественные пространства — с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране. Речь идёт не только о капитальных ремонтах зданий, но и о переосмыслении их функционала — с учётом потребностей жителей населённых пунктов и пассажиров. Идею о таком подходе высказали участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Инициатива войдёт в обновлённую Народную программу «Единой России».