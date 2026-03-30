В МИДе рассказали о схеме задержания россиян за рубежом по инициативе США

Спецслужбы США выманивают россиян в третьи страны, после чего задерживают их, заявили «РИА Новости» в МИД России.

Источник: РБК

Спецслужбы США выманивают россиян в третьи страны, после чего задерживают их, заявили «РИА Новости» в МИД России.

По данным ведомства, американские спецслужбы выманивают российских граждан за границу под видом выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего задерживают их в третьей стране и передают под американскую юрисдикцию.

В МИДе подчеркнули, что такая практика применяется на регулярной основе.

Ранее МИД России сообщил об активизации охоты спецслужб США за россиянами по всему миру. Ведомство предупредило о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросу Вашингтона.

В конце февраля в аэропорту Боготы, столицы Колумбии, задержали гражданина России по запросу США. Консульский отдел российского посольства сообщил, что следит за его судьбой, передавало «РИА Новости».

