В МИДе рассказали о схеме задержания россиян за рубежом по инициативе США

По данным ведомства, американские спецслужбы выманивают российских граждан за границу под видом выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего задерживают их в третьей стране и передают под американскую юрисдикцию.
В МИДе подчеркнули, что такая практика применяется на регулярной основе.
Ранее МИД России сообщил об активизации охоты спецслужб США за россиянами по всему миру. Ведомство предупредило о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросу Вашингтона.
В конце февраля в аэропорту Боготы, столицы Колумбии, задержали гражданина России по запросу США. Консульский отдел российского посольства сообщил, что следит за его судьбой, передавало «РИА Новости».
