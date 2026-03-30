Иран рассматривает выход из ДНЯО

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку США. В 1958 году страна стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968 году Тегеран подписал ДНЯО и ратифицировал в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы была остановлена, пока власти не возобновили развитие атомных технологий в конце 1980-х годов. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещено.