Лукашенко раскрыл, что «даже неприлично для российского человека»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта во время встречи с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, раскрыл, что что «даже неприлично для российского человека». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства поинтересовался у губернатора:
— Это, по-моему, ваш первый визит в Минск?
Владислав Кузнецов ответил, что в качестве губернатора, да.
— Не побывать в Минске — это даже неприлично для российского человека, — заметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси большой интерес к Чукотскому автономному округу:
— Неизведанный край и для нас тоже. Поэтому мы очень рассчитываем, что вы будете нашим человеком на Чукотке, если надо будет что-то посоветовать нам, чем там заниматься.
Глава государства заметил, что все то, что есть на Чукотке, нету в Беларуси. И добавил, что все то, что может предложить белорусская сторона, в этом нуждается Чукотка:
— Не могу сказать, что того нет в России, что есть у нас. Конечно, в России много чего есть. Но мы постараемся конкурировать с соответствующей российской продукцией, чтобы вас заинтересовать в нас.
Президент заявил, что край является очень-очень интересным и для него лично, и для белорусов. Он сообщил, что тот факт, что у Чукотки практически нет товарооборота — это беда и так быть не должно.
— Поэтому в правительстве надо сегодня договориться, как будем сотрудничать дальше, — отметил глава государства.
