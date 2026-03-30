Песков сказал, что Россия готова оставаться поставщиком энергоресурсов

Россия готова и дальше оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия была и готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейские. Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия. Контакты ведутся, что касается контактов на высшем уровне — дождитесь наших сообщений», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, планируется ли разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава Сербии ранее анонсировал важные переговоры «по газу».
Президент России Владимир Путин заявлял ранее о напряженности в мире и связанных с ней колебаниями рынков энергоресурсов. По словам Путина, российским нефтегазовым компаниям следует подумать над направлением дополнительных доходов на снижение долговой нагрузки и погашение кредитов перед банками.
