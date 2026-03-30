КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ хотят затянуть время восстановления канала Северский Донец — Донбасс после его освобождения.
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Неудивительно, что противник действует такими методами, пытаясь навредить даже уже после того, как данная территория будет освобождена. Противник хочет затянуть время, пока будут проходить восстановительные работы. Для чего это делается — просто, чтобы нанести дополнительный ущерб для жизнеобеспечения граждан, проживающих на территории крупных агломераций в нашем регионе», — сказал он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше